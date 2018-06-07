Бывший главный тренер "Нефтехимика" Рустем Хузин возглавил "Луч-Энергию".Контракт между владивостокским клубом и 46-летним специалистом подписан на один год.По итогам минувшего сезона приморцы вылетели из ФНЛ, но из-за проблем с лицензированием у ряда клубов "Луч" все-таки остался в лиге.