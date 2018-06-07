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Рустем Хузин возглавил "Луч-Энергию"

Бывший главный тренер "Нефтехимика" Рустем Хузин возглавил "Луч-Энергию".

Контракт между владивостокским клубом и 46-летним специалистом подписан на один год.

По итогам минувшего сезона приморцы вылетели из ФНЛ, но из-за проблем с лицензированием у ряда клубов "Луч" все-таки остался в лиге.

Официальный сайт "Луч-Энергии"
Теги: Хузин Луч-Энергия
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