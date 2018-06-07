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Лучший бомбардир "Луча-Энергии" перейдет в "Ротор"

По информации "Матч ТВ", нападающий Андрей Мязин отправился с "Ротором" на первый сбор в Абрау-Дюрсо, где, по всей видимости, подпишет контракт с клубом.

Мязин является воспитанником волгоградской "Олимпии", кроме того, ранее уже выступал за "Ротор".

В минувшем первенстве ФНЛ Мязин с 7 голами стал одним из двух лучших бомбардиров "Луча-Энергии".
Теги: Ротор Луч-Энергия
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