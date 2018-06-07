Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:45
Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей" (3)
Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей" (3)
20:03
Сергей Федоров: Рауш пришел к нам из "Кельна", вдруг каким-то странным образом возникает посредник (2)
Сергей Федоров: Рауш пришел к нам из "Кельна", вдруг каким-то странным образом возникает посредник (2)
18:18
Египтяне сегодня прилетят в Россию (1)
Египтяне сегодня прилетят в Россию (1)
15:25
Роландо Маран возглавил "Кальяри" (1)
Роландо Маран возглавил "Кальяри" (1)
15:10
"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео) (30)
"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео) (30)
11:25
Давид Алаба: я остаюсь в Мюнхене (1)
Давид Алаба: я остаюсь в Мюнхене (1)
Власти Краснодарского края обсудят с руководством "Динамо" использование "Фишта"
Власти Краснодарского края готовы обсуждать с руководством "Динамо", который переезжает из Санкт-Петербурга в Сочи, возможность сделать использования стадиона чемпионата мира-2018 "Фишт".
"Возникали вопросы по поводу того, что футбольный клуб "Динамо" хочет сделать "Фишт" домашней ареной. Отмечу, что клуб никаких заявок по этому поводу нам не подавал. Однако, если представители "Динамо" такое решение примут, мы открыты к диалогу и готовы этот вопрос рассмотреть после проведения чемпионата мира по футболу", - цитирует губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ТАСС.
"Возникали вопросы по поводу того, что футбольный клуб "Динамо" хочет сделать "Фишт" домашней ареной. Отмечу, что клуб никаких заявок по этому поводу нам не подавал. Однако, если представители "Динамо" такое решение примут, мы открыты к диалогу и готовы этот вопрос рассмотреть после проведения чемпионата мира по футболу", - цитирует губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.