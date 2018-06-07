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Власти Краснодарского края обсудят с руководством "Динамо" использование "Фишта"

Власти Краснодарского края готовы обсуждать с руководством "Динамо", который переезжает из Санкт-Петербурга в Сочи, возможность сделать использования стадиона чемпионата мира-2018 "Фишт".

"Возникали вопросы по поводу того, что футбольный клуб "Динамо" хочет сделать "Фишт" домашней ареной. Отмечу, что клуб никаких заявок по этому поводу нам не подавал. Однако, если представители "Динамо" такое решение примут, мы открыты к диалогу и готовы этот вопрос рассмотреть после проведения чемпионата мира по футболу", - цитирует губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ТАСС.
Теги: Динамо СПб
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