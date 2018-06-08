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Алексей Пугин и Андрей Буйволов переходят в "Балтику"

Полузащитник "Томи" Алексей Пугин подтвердил информацию о том, что он продолжит карьеру в "Балтике", сообщает Матч ТВ.

31-летний игрок знаком новому главному тренеру калининградцев Валерию Непомнящему по совместной работе в томском клубе.

Кроме того, в "Балтику" перейдет центральный защитник "Тосно" Андрей Буйволов.
Теги: Балтика Пугин Буйволов
Сегодня, 09:17
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№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 09:45) #
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Болеет за:
«Химки»
Буйволов мне очень нравится,нет не фамилия)) а,игра этого защитника.Он вышел на замену в одном из матчей "Тосно" и сразу же обратил внимание своими энергичными действиями на поле..с тех пор постоянно в основе был
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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