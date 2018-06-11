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Игорь Лебеденко: завершать карьеру не планирую

Бывший форвард "Факела" Игорь Лебеденко заявил, что еще не определился с новым клубом.

Ранее сообщалось, что 35-летним игроком интересуются "Балтика" и еще ряд клубов ФНЛ. Кроме того, вернуть Лебеденко намерен "Факел".

"Пока конкретики нет, говорить о чем-то рано. Когда уходил из "Факела", были разговоры с руководством. Но, видите, как все повернулось – команда осталась в ФНЛ.

В любом случае могу сказать, что завершать карьеру не планирую – пока рано", – приводит слова Лебеденко Матч ТВ.
Теги: Лебеденко
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