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Серебряный призер зоны "Юг" второго дивизиона "Афипс" прекратил существование

Как стало известно Матч ТВ, серебряный призер зоны "Юг" ПФЛ "Афипс" прекращает существование как профессиональный клуб, о чем было объявлено игрокам, тренерам и сотрудникам команды на общем собрании.

"Афипс", представлявший поселок Афипский в Краснодарском крае, являлся частным проектом.
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