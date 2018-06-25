A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет Россия с Уругваем?
Показать все опросы

Новости партнеров

Три клуба ФНЛ поменяют названия

Несколько клубов Футбольной национальной лиги в скором времени поменяют свои названия, сообщает пресс-служба лиги.

Поменяют свои названия три клуба ФНЛ. Так, "Луч-Энергия" отбросит приставку "Энергия" и вернётся к названию "Луч". "Ротор-Волгоград" также сократит название и будет именоваться "Ротором". В свою очередь "Олимпиец" полностью поменяет название и будет переименован в "Нижний Новгород" .
Теги: Луч-Энергия Ротор-Волгоград Олимпиец
Сегодня, 15:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:42) #
  • -1
  •  (1)
online

ADonskoi,
Благодаря необходимости ЧМовский стадион загружать.
Но удачи ребятам и хорошей игры!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: ADonskoi (Сегодня, 15:35) #
  • 0
  •  (4)
online

На примере дзержинского Олимпийца, ставшего главной командой Нижнего Новгорода,состоялся прецедент, когда провинциальная команда благодаря самоотдаче и фанатизму, мастерству повышает свой социальный и футбольный статус.
Так что дерзайте, пацаны, и успех к вам придет в любом случае.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.