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Три клуба ФНЛ поменяют названия
Несколько клубов Футбольной национальной лиги в скором времени поменяют свои названия, сообщает пресс-служба лиги.
Поменяют свои названия три клуба ФНЛ. Так, "Луч-Энергия" отбросит приставку "Энергия" и вернётся к названию "Луч". "Ротор-Волгоград" также сократит название и будет именоваться "Ротором". В свою очередь "Олимпиец" полностью поменяет название и будет переименован в "Нижний Новгород" .
Поменяют свои названия три клуба ФНЛ. Так, "Луч-Энергия" отбросит приставку "Энергия" и вернётся к названию "Луч". "Ротор-Волгоград" также сократит название и будет именоваться "Ротором". В свою очередь "Олимпиец" полностью поменяет название и будет переименован в "Нижний Новгород" .
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