Матч между "Ротором" и "Лучом" на "Волгоград-Арене" посетили 30611 человек

Матч второго тура ФНЛ между "Ротором" и "Лучом" посетили 30611 зрителей.Встреча проходила на "Волгоград-Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.