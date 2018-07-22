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Матч между "Ротором" и "Лучом" на "Волгоград-Арене" посетили 30611 человек

Матч второго тура ФНЛ между "Ротором" и "Лучом" посетили 30611 зрителей.

Встреча проходила на "Волгоград-Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Теги: Ротор Луч-Энергия
Сегодня, 21:28
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9
(4)
№9 Написал: Лето-рыбалка,мяч. Россия (Сегодня, 22:52) #
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online

Игорь Казьмин,
Билеты на Ротор продаются от 100 до 500 руб.это недорого и футбол в Волгограде любят,поэтому такая посещаемость.стадион получился уютным,в августе постараюсь в один из выходных дней съездить на футбол.
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
serb,
С радостью будем ждать! Сталинград - великий город, и жители его настоящие патриоты! Мой последний выезд в Волгоград был в 93-м году, хочу посмотреть, как ваш город изменился. Удачи вам, ждём в Премьер Лиге. И Ждём не мальчиков для битья, а СОПЕРНИКОВ!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№7 Написал: serb Волгоград (Сегодня, 22:15) #
  • -1
  •  (3)

выдем рпл и будем в пятёрке по посещаемости
Регистрация: 8.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
РФС чудаки,вот Ротор нужно протащить в РФПЛ.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:02) #
  • -4
  •  (6)

Это конечно здорово....но один вопрос сразу возникает...сколько стоили билеты на этот матч...видимо вход был бесплатный....по этому люди и пошли...в этом городе как в принципе и во всей России Люди выживают а не живут... и деньги Они конечно потратят не на Футбол конечно...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: Игорь Латушкин (Сегодня, 21:59) #
  • 0
  •  (2)

Охренеть. Сам хотел сходить. Но когда начался ливень передумал. В другой раз.
Регистрация: 2.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 21:40) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это здорово!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:32) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Только Гинеру не говорите,ему даже солдатиков срочников столько не найти
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 21:30) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Реал»
Никто не утонул в промоине?... smile
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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