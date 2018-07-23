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"Спартак-2" и "Авангард" не забили голов

ФНЛ

2 тур

Стадион: Академия Спартак имени Ф.Черенкова - поле №4 (Москва, Россия)

"Спартак-2" – "Авангард" К 0:0

"Спартак-2": Терёшкин, Лихачёв, Маслов, Гапонов, Воропаев, Пантелеев, Полубояринов (Ерёменко, 60), Тюнин, Бакаев (Рудковский, 76), Руденко, Нимели

"Авангард" К: Чагров, Никитин, Гоцук, Багаев, Дашаев, Земсков, Альшин (Синяев, 78), Стеклов, Акбашев, Касьян (Минаев, 84), Федчук (Руденко, 71)

Предупреждения: Земсков, 36, Руденко, 67, 69, Стеклов, 85

Удаления: Руденко, 69
Теги: Спартак-2 Авангард
Сегодня, 18:59
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№3 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 19:56) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
неплохо играли и моменты были..

Были...
Один курьерский №66 должен был четыре забивать.
Пантелеев классно прикладывался.

А Руденко - озверенко...


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Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:09) #
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Негритенка продать на плантации в Новый Орлеан!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:08) #
  • -2
  •  (2)

неплохо играли и моменты были..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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