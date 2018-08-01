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Защитник "Тамбова" Вагиз Галиулин получил серьезную травму

Защитник "Тамбова" Вагиз Галиулин получил серьезную травму в матче третьего тура первенства ФНЛ против "Нижнего Новгорода" (0:0).

"На 58-й минуте матча Вагиз Галиулин буквально на ровном месте получил тяжелую травму – он приземлился на пятку, сделал рывок и почувствовал сильнейшую боль и щелчок. Сделанная сразу после игры магнитно-резонансная томография диагностировало полный разрыв ахиллова сухожилия левой ноги. На данный момент мы уже связались с клиникой в Финляндии и хотим прооперировать Вагиза там. Предварительное согласие уже получено. Ждем официального приглашения. Что касается сроков восстановления, то надеемся, что через четыре месяца Галиулин сможет приступить к тренировкам, а через пять - пять с половиной месяцев вернется в общую группу. Таким образом, весь оставшийся календарный год он пропустит", - сказал врач клуба Игорь Давыдов.

ФК "Тамбов"
Теги: Галиулин Тамбов
Сегодня, 01:32
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