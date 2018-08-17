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Врач "Армавира" спас двух людей на борту самолетов в течение двух дней

Врач "Армавира" Андрей Пивоваров за два дня спас двух человек на борту самолетов, не имея необходимых медикаментов.

11 августа "Армавир" летел на матч во Владивосток обычным регулярным рейсом. Во время полета одному из пассажиров, который не связан с командой, стало плохо. Единственным медиком на борту оказался 59-летний доктор клуба Андрей Пивоваров. Он пересел к мужчине, не стал дожидаться посадки и привел его в нормальное состояние.

13 августа на регулярном рейсе Москва – Краснодар плохо почувствовал себя другой пассажир. Пивоваров снова оказался единственным медиком на весь самолет и оказал первую помощь.

Sports.ru

Теги: Армавир
Сегодня, 12:17
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:31) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
чего-то опасно с ним летать то smile
но по серьезности - мужик!и уважение!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 12:28) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Молодец! Но чтобы повторений больше небыло!/в хорошем смысле/
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
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