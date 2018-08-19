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Дмитрий Черышев: вы услышали позицию Федорива, что вы от меня-то хотите?

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев резко отреагировал на просьбу прокомментировать поступок капитана своей команды Виталия Федорива в матче ФНЛ с "Сочи" (1:0).

Напомним, украинский футболист Федорив демонстративно не повернулся в сторону российского флага, когда исполняли гимн России. Позже игрок сказал, что был сосредоточен на молитве в этот момент.

- Вы услышали позицию игрока, что вы от меня-то хотите? Жареный вас петух клюнул, вот и ищите гадость, - резко отреагировал Черышев.

"СЭ"
Теги: Нижний Новгород
Сегодня, 14:59
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
Такое же говно,как и его защитник. И сына такого же воспитал - вспомните,как на ЧМ он отказался с журналистами на русском языке разговаривать...

да уж ...отравление западом ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:11) #
  • 0
  •  (4)
online

Такое же говно,как и его защитник. И сына такого же воспитал - вспомните,как на ЧМ он отказался с журналистами на русском языке разговаривать...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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