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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
"Балтика" обыграла "Шинник", Торбинский забил впервые за четыре года
"Балтика" обыграла "Шинник" в матче 8-го тура ФНЛ - 1:0. Единственный мяч провел Дмитрий Торбинский, который последний раз отличался 4 декабря 2014 года в составе "Ростова" в игре со "Спартаком" (1:1).
ФНЛ
8 тур
"Балтика" – "Шинник" 1:0
Гол: Торбинский, 79
"Балтика": Лантратов, Плиев, Крючков (Шабалин, 83), Таказов, Каленкович (Дмитриев, 70), Пугин, Григорьев, Шаваев, Торбинский (Дзаламидзе, 83), Касаев (Радунович, 88), Шешуков
"Шинник": Антипин, Покидышев, Цховребов, Самошников, Стешин, Самойлов (Деобальд, 75), Кожемякин (Алейников, 58), Нарылков, Низамутдинов, Гелоян (ШАймарданов, 54), Самодин
Предупреждения: Гелоян, 17, Самодин, 47, Плиев, 66
"Нижний Новгород" – "Авангард" К 0:1
Гол: Акбашев, 50
"Нижний Новгород": Сысуев, Хрипков (Нежелев, 62), Абазов, Хайруллов, Морозов, Федорив, Игнатович (Гогличидзе, 72), Палиенко (Сергеев, 69), Фомин, Симанов, Скворцов (Делькин, 46)
"Авангард": Чагров, Дашаев, Гоцук, Бурнаш (Войнов, 17), Багаев, Акбашев, Коробов, Альшин (Федчук, 86), Кубышкин, Стеклов, Касьян (Руденко, 78)
Предупреждения: Гоцук, 74, Морозов, 85
ФНЛ
8 тур
"Балтика" – "Шинник" 1:0
Гол: Торбинский, 79
"Балтика": Лантратов, Плиев, Крючков (Шабалин, 83), Таказов, Каленкович (Дмитриев, 70), Пугин, Григорьев, Шаваев, Торбинский (Дзаламидзе, 83), Касаев (Радунович, 88), Шешуков
"Шинник": Антипин, Покидышев, Цховребов, Самошников, Стешин, Самойлов (Деобальд, 75), Кожемякин (Алейников, 58), Нарылков, Низамутдинов, Гелоян (ШАймарданов, 54), Самодин
Предупреждения: Гелоян, 17, Самодин, 47, Плиев, 66
"Нижний Новгород" – "Авангард" К 0:1
Гол: Акбашев, 50
"Нижний Новгород": Сысуев, Хрипков (Нежелев, 62), Абазов, Хайруллов, Морозов, Федорив, Игнатович (Гогличидзе, 72), Палиенко (Сергеев, 69), Фомин, Симанов, Скворцов (Делькин, 46)
"Авангард": Чагров, Дашаев, Гоцук, Бурнаш (Войнов, 17), Багаев, Акбашев, Коробов, Альшин (Федчук, 86), Кубышкин, Стеклов, Касьян (Руденко, 78)
Предупреждения: Гоцук, 74, Морозов, 85
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