"Балтика" обыграла "Шинник", Торбинский забил впервые за четыре года

"Балтика" обыграла "Шинник" в матче 8-го тура ФНЛ - 1:0. Единственный мяч провел Дмитрий Торбинский, который последний раз отличался 4 декабря 2014 года в составе "Ростова" в игре со "Спартаком" (1:1).ФНЛ8 турТорбинский, 79"Балтика": Лантратов, Плиев, Крючков (Шабалин, 83), Таказов, Каленкович (Дмитриев, 70), Пугин, Григорьев, Шаваев, Торбинский (Дзаламидзе, 83), Касаев (Радунович, 88), Шешуков"Шинник": Антипин, Покидышев, Цховребов, Самошников, Стешин, Самойлов (Деобальд, 75), Кожемякин (Алейников, 58), Нарылков, Низамутдинов, Гелоян (ШАймарданов, 54), СамодинПредупреждения: Гелоян, 17, Самодин, 47, Плиев, 66Акбашев, 50"Нижний Новгород": Сысуев, Хрипков (Нежелев, 62), Абазов, Хайруллов, Морозов, Федорив, Игнатович (Гогличидзе, 72), Палиенко (Сергеев, 69), Фомин, Симанов, Скворцов (Делькин, 46)"Авангард": Чагров, Дашаев, Гоцук, Бурнаш (Войнов, 17), Багаев, Акбашев, Коробов, Альшин (Федчук, 86), Кубышкин, Стеклов, Касьян (Руденко, 78)Предупреждения: Гоцук, 74, Морозов, 85