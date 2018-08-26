Новости партнеров

"Балтика" обыграла "Шинник", Торбинский забил впервые за четыре года

"Балтика" обыграла "Шинник" в матче 8-го тура ФНЛ - 1:0. Единственный мяч провел Дмитрий Торбинский, который последний раз отличался 4 декабря 2014 года в составе "Ростова" в игре со "Спартаком" (1:1).

ФНЛ

8 тур

"Балтика" – "Шинник" 1:0

Гол: Торбинский, 79

"Балтика": Лантратов, Плиев, Крючков (Шабалин, 83), Таказов, Каленкович (Дмитриев, 70), Пугин, Григорьев, Шаваев, Торбинский (Дзаламидзе, 83), Касаев (Радунович, 88), Шешуков

"Шинник": Антипин, Покидышев, Цховребов, Самошников, Стешин, Самойлов (Деобальд, 75), Кожемякин (Алейников, 58), Нарылков, Низамутдинов, Гелоян (ШАймарданов, 54), Самодин

Предупреждения: Гелоян, 17, Самодин, 47, Плиев, 66

"Нижний Новгород" – "Авангард" К 0:1

Гол: Акбашев, 50

"Нижний Новгород": Сысуев, Хрипков (Нежелев, 62), Абазов, Хайруллов, Морозов, Федорив, Игнатович (Гогличидзе, 72), Палиенко (Сергеев, 69), Фомин, Симанов, Скворцов (Делькин, 46)

"Авангард": Чагров, Дашаев, Гоцук, Бурнаш (Войнов, 17), Багаев, Акбашев, Коробов, Альшин (Федчук, 86), Кубышкин, Стеклов, Касьян (Руденко, 78)

Предупреждения: Гоцук, 74, Морозов, 85
Теги: Балтика Шинник
Сегодня, 20:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.