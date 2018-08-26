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"Краснодар-2" и "Томь" сыграли вничью

В матче 8-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Краснодар-2" и "Томь" разошлись миром - 1:1.

ФНЛ

8 тур

"Краснодар-2" – "Томь" 1:1

Голы: Уткин, 43, Кузьмичёв, 58

"Краснодар-2: Сафонов, Бочко, Татаев, Назаров (Сабуа, 83), Страндберг, Окриашвили (Григорян, 62), Катрич (Рзаев, 89), Черников, Уткин, Онугха, Сергеев (Парадин, 64)

"Томь": Мелихов, Зуйков, Клещенко , Тихий, Шумских, Кухарчук (Сасин, 90), Гвинейский (Ставпец, 73), Шалаев, Казаев, Калинский, Кузьмичёв (Тлупов, 62)

Предупреждения: Казаев, 15, 16, Татаев, 18, Черников, 33, 41, Шалаев, 61, Шумских, 68, Назаров, 76, Клещенко, 90+3

Удаления: Казаев, 16, Черников, 41
Теги: Краснодар-2 Тюмень
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