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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
"Краснодар-2" и "Томь" сыграли вничью
В матче 8-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Краснодар-2" и "Томь" разошлись миром - 1:1.
ФНЛ
8 тур
"Краснодар-2" – "Томь" 1:1
Голы: Уткин, 43, Кузьмичёв, 58
"Краснодар-2: Сафонов, Бочко, Татаев, Назаров (Сабуа, 83), Страндберг, Окриашвили (Григорян, 62), Катрич (Рзаев, 89), Черников, Уткин, Онугха, Сергеев (Парадин, 64)
"Томь": Мелихов, Зуйков, Клещенко , Тихий, Шумских, Кухарчук (Сасин, 90), Гвинейский (Ставпец, 73), Шалаев, Казаев, Калинский, Кузьмичёв (Тлупов, 62)
Предупреждения: Казаев, 15, 16, Татаев, 18, Черников, 33, 41, Шалаев, 61, Шумских, 68, Назаров, 76, Клещенко, 90+3
Удаления: Казаев, 16, Черников, 41
ФНЛ
8 тур
"Краснодар-2" – "Томь" 1:1
Голы: Уткин, 43, Кузьмичёв, 58
"Краснодар-2: Сафонов, Бочко, Татаев, Назаров (Сабуа, 83), Страндберг, Окриашвили (Григорян, 62), Катрич (Рзаев, 89), Черников, Уткин, Онугха, Сергеев (Парадин, 64)
"Томь": Мелихов, Зуйков, Клещенко , Тихий, Шумских, Кухарчук (Сасин, 90), Гвинейский (Ставпец, 73), Шалаев, Казаев, Калинский, Кузьмичёв (Тлупов, 62)
Предупреждения: Казаев, 15, 16, Татаев, 18, Черников, 33, 41, Шалаев, 61, Шумских, 68, Назаров, 76, Клещенко, 90+3
Удаления: Казаев, 16, Черников, 41
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