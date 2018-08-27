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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Алексей Пугин: в "Балтике" есть небольшие финансовые проблемы
Полузащитник "Балтики" Алексей Пугин рассказал о финансовой ситуации в клубе.
"То, что писали СМИ, думаю, не соответствует действительности. Все ребята тренируются в обычном режиме, все нормально, все готовятся к играм. Есть, конечно, небольшие финансовые проблемы, но, вроде, руководство заверило, что в ближайшее время выплаты будут производится, так что никакой паники нет", - цитирует Пугина "Спорт День за Днем".
"То, что писали СМИ, думаю, не соответствует действительности. Все ребята тренируются в обычном режиме, все нормально, все готовятся к играм. Есть, конечно, небольшие финансовые проблемы, но, вроде, руководство заверило, что в ближайшее время выплаты будут производится, так что никакой паники нет", - цитирует Пугина "Спорт День за Днем".
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