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Алексей Пугин: в "Балтике" есть небольшие финансовые проблемы

Полузащитник "Балтики" Алексей Пугин рассказал о финансовой ситуации в клубе.

"То, что писали СМИ, думаю, не соответствует действительности. Все ребята тренируются в обычном режиме, все нормально, все готовятся к играм. Есть, конечно, небольшие финансовые проблемы, но, вроде, руководство заверило, что в ближайшее время выплаты будут производится, так что никакой паники нет", - цитирует Пугина "Спорт День за Днем".
Теги: Пугин Балтика
Сегодня, 17:33
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