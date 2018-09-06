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"Черноморец" не собирается принимать "Спартак" в Сочи

"Черноморец" не менял планы провести матч 1/16 финала со "Спартак" в 1/16 финала ОЛИМП Кубка России на своем стадионе.

Вариант переноса встречи в Сочи на арену "Фишт" не рассматривался. О такой возможности сегодня сообщил ряд СМИ.

"Понятия не имею, как появилась информация о Сочи. Мы собираемся сыграть со "Спартаком" в Новороссийске. Почему мы должны ехать в Сочи, на арену клуба, который сами выбили из розыгрыша? Нам уже сообщили, что матч с красно-белыми состоится 26 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. Правда, могут сдвинуть на час позже - тут все зависит от телевидения. Состояние газона? Работа ведется, к 26-му поле будет в порядке" - сказал пресс-атташе "Черноморца" Сергей Шахвердов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черноморец Спартак
Сегодня, 16:19
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