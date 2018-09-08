Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Врач ФК "Сочи" спас 59-летнюю пассажирку на борту самолета

Врач "Сочи" Андрей Андрианов рассказал, как спас жизнь пассажирке на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Хабаровск. У 59-летней женщины случился астматический приступ.

"Через полчаса после взлета прошло объявление – "Нет ли на борту врачей или медиков?" Я, конечно, откликнулся. Прошел вместе с бортпроводником в хвостовую часть самолета, там была побледневшая пожилая женщина. Состояние женщины осложняла перенесенная накануне сложная операция на позвоночнике.

Мы думали, что кислорода не хватит, но все же нам повезло. В подробности вдаваться не хотелось бы: кислородотерапия, инъекция гормонального препарата, контроль давления... Оставшиеся четыре часа полета я провел рядом с женщиной, контролируя ее состояние", – сказал Андрианов.

Комсомольская правда
Теги: Сочи
Сегодня, 09:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:01) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Egorysche
хотите чтобы цены на билеты ещё больше стали? случаи на самом деле единичные

Какая з\п у врача в стране? Не думаю что те кто платит миллионы на билеты обеднеют на 30 рублей . А жизнь чела в опасности порой. Хотя да о чем это кот?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 10:49) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: yuri
А почему бы в экипаж самолета не устроить врача по штату? Случаи не случайные уже.

хотите чтобы цены на билеты ещё больше стали? случаи на самом деле единичные
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:17) #
  • -1
  •  (1)
online

А почему бы в экипаж самолета не устроить врача по штату? Случаи не случайные уже.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.