Врач ФК "Сочи" спас 59-летнюю пассажирку на борту самолета

Врач "Сочи" Андрей Андрианов рассказал, как спас жизнь пассажирке на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Хабаровск. У 59-летней женщины случился астматический приступ."Через полчаса после взлета прошло объявление – "Нет ли на борту врачей или медиков?" Я, конечно, откликнулся. Прошел вместе с бортпроводником в хвостовую часть самолета, там была побледневшая пожилая женщина. Состояние женщины осложняла перенесенная накануне сложная операция на позвоночнике.Мы думали, что кислорода не хватит, но все же нам повезло. В подробности вдаваться не хотелось бы: кислородотерапия, инъекция гормонального препарата, контроль давления... Оставшиеся четыре часа полета я провел рядом с женщиной, контролируя ее состояние", – сказал Андрианов.