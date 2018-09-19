"Ротор" избежал поражения в матче с "Балтикой", забив в самой концовке

"Балтика" и "Ротор" сыграли вничью в матче 12-го тура Олимп-ФНЛ.Оба клуба идут в зоне вылета: калининградцы на 16-м месте, "Ротор" - на 18-м.Дядюн, 54 (1:0). Друзин, 86 (1:1).Григорьев, 45+3 (вратарь)Помазан, Крючков (Буйволов, 59), Таказов, Плиев, Каленкович, Григорьев, Шаваев, Дмитриев (Радунович, 80), Касаев, Дядюн (Магаль, 76), Погребняк.Лобанцев, Карпов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Самсонов (Шарипов, 68), Друзин, Воробьев (Завезен, 90), Попов (Муллин, 79), Мязин, Коротаев (Николаев, 71).Мязин, 40. Дмитриев, 50. Дядюн, 66. Шаваев, 76. Муллин, 90+7.Шаваев, 90+7.