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На пост главного тренера "Сибири" рассматриваются два кандидата

ФК "Сибирь" приступила к поиску нового главного тренера после отставки Сергея Кирсанова.

В данный момент клуб рассматривает две кандидатуры. Это Игорь Чугайнов и Андрей Гордеев, возглавляющий юношескую сборную России.

Гордеев уже тренировал "Сибирь" в сезоне-2014/15. После 12 туров команда занимает в таблице Олимп-ФНЛ 17-е место.

СЭ
Теги: Сибирь Гордеев Чугайнов
Сегодня, 09:52
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