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"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск"

"Спартак-2" переиграл "СКА-Хабаровск" в матче 13-го тура ОЛИМП-ФНЛ - 2:1.

ФНЛ

13 тур

"Спартак-2" – "СКА-Хабаровск" 2:1

Голы: Руденко, 19, Казанков, 82, Пантелеев, 89

"Спартак-2": Терешкин, Миронов, Воропаев, Мелкадзе, Маслов, Гапонов, Нимели (Лихачёв, 90), Пантелеев, Руденко (Бакалюк, 90+2), Бакаев (Рудковский, 73), Полубояринов (Тюнин, 69)

"СКА-Хабаровск": Опарин, Ненахов, Гарбуз, Хомуха, Зайцев, Дедечко (Секульский, 62), Никифоров, Кабутов (Казанков, 72), Квеквескири, Карасев, Радченко (Базелюк, 62)

Предупреждения: Маслов, 40, Квеквескири, 55
Теги: Спартак-2 СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:46
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№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:23) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Цитата: maradona72
Может пора Пантелея попробовать в главной команде?

Дело в том , что Пантелеев " кладёт " только со стандартов , ему бы чутка добавить в других компонентах - стучался бы в основу . А так ... Не потянет пока .


Так и Основа сейчас "кладёт" только со стандартов...
По Пантелееву.)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Может пора Пантелея попробовать в главной команде?

Дело в том , что Пантелеев " кладёт " только со стандартов , ему бы чутка добавить в других компонентах - стучался бы в основу . А так ... Не потянет пока .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:05) #
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online

Цитата: Смотрящий
Штрафные кладёт - у вратарей нервенная дрожь начинается,

Я видел его голы со штрафных. Опытные вратари большую часть голов отбили бы. А так, видно, что вратари комплексуют перед ним.

КУБОК — НАШ!
В финальном поединке проходившего в Крымске турнира на Кубок РФС спартаковцы 2004 года рождения не оставили шансов сверстникам из «Динамо» 4:1

Спартаковцы прошли групповой этап турнира со стопроцентным результатом, при этом став самой результативной командой (после трех игр на счету наших ребят было 20 мячей) и не пропустив ни разу. Один за другим были повержены грозненский «Ахмат» (7:0), тульский «Арсенал» (10:0) и казанский «Рубин» (3:0). В плей-офф наши ребята стартовали противостоянием с ЦСКА, в ворота которого забили три безответных гола. И лишь в полуфинале, в противостоянии с «Локомотивом», красно-белые впервые за турнир пропустили, однако и на этот раз победа осталась за «Спартаком» — 2:1.

В главной битве за трофей, с «Динамо», «гладиаторы» с первых минут завладели ощутимым преимуществом, динамовцы же едва переходили середину поля. Только за первые 10 минут подопечные Евгения Сидорова организовали три рейда к чужим воротам, завершившихся ударами. Впрочем, все их отразил голкипер противника.

Мало-помалу атакующий пыл спартаковцев, казалось, сходил на нет. Но на 23-й минуте мяч просто обязан был оказаться в сетке. Нажмов выскочил один на один с вратарем, пробил низом — голкипер лишь замедлил движение мяча, но не остановил его. Однако подоспевший защитник выбил снаряд с «ленточки».

Вскоре из-за штрафной крепко приложился к мячу Даниил Зорин — удар под перекладину снова нейтрализовал динамовский голкипер.

Лишь на 30-й минуте сподобились на серьезную вылазку и бело-голубые: удар выскочившего один на один с Семёном Фадеевым игрока пришелся точно в нашего голкипера. Впрочем, почти сразу после перерыва удалось забить и бело-голубым — 1:1.






Спартаковцы спускать этого сопернику с рук не собирались: в следующей же атаке Зорин оформил дубль, замкнув прострел Леонида Васильева с фланга. Еще немного — и мяч снова отправился в динамовские ворота. Воспользовавшись великолепной передачей Нажмова, Зорин увеличил фору ударом с границы штрафной. Но и это было еще не все: две минуты спустя на счету Зорина был уже покер! На этот раз в роли ассистента выступил Ярослав Крашевский.





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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:56) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Может пора Пантелея попробовать в главной команде?


Пора.
Штрафные кладёт - у вратарей нервенная дрожь начинается, когда 83 номер мяч (снаряд, сферу, круглого) устанавливает.))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:50) #
  • 0
  •  (2)
online

Может пора Пантелея попробовать в главной команде?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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