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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:46
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
12:16
"Луч" выиграл у "Сибири"
"Луч" выиграл у "Сибири"
11:48
Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (10)
Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (10)
11:11
Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
09:23
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
04:51
Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
01:51
Анонс 13-го тура ФНЛ
Анонс 13-го тура ФНЛ
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск"
"Спартак-2" переиграл "СКА-Хабаровск" в матче 13-го тура ОЛИМП-ФНЛ - 2:1.
ФНЛ
13 тур
"Спартак-2" – "СКА-Хабаровск" 2:1
Голы: Руденко, 19, Казанков, 82, Пантелеев, 89
"Спартак-2": Терешкин, Миронов, Воропаев, Мелкадзе, Маслов, Гапонов, Нимели (Лихачёв, 90), Пантелеев, Руденко (Бакалюк, 90+2), Бакаев (Рудковский, 73), Полубояринов (Тюнин, 69)
"СКА-Хабаровск": Опарин, Ненахов, Гарбуз, Хомуха, Зайцев, Дедечко (Секульский, 62), Никифоров, Кабутов (Казанков, 72), Квеквескири, Карасев, Радченко (Базелюк, 62)
Предупреждения: Маслов, 40, Квеквескири, 55
ФНЛ
13 тур
"Спартак-2" – "СКА-Хабаровск" 2:1
Голы: Руденко, 19, Казанков, 82, Пантелеев, 89
"Спартак-2": Терешкин, Миронов, Воропаев, Мелкадзе, Маслов, Гапонов, Нимели (Лихачёв, 90), Пантелеев, Руденко (Бакалюк, 90+2), Бакаев (Рудковский, 73), Полубояринов (Тюнин, 69)
"СКА-Хабаровск": Опарин, Ненахов, Гарбуз, Хомуха, Зайцев, Дедечко (Секульский, 62), Никифоров, Кабутов (Казанков, 72), Квеквескири, Карасев, Радченко (Базелюк, 62)
Предупреждения: Маслов, 40, Квеквескири, 55
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