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Президент ФНЛ - о ливне во Владивостоке: всего лишь дождь - играли и в худших условиях (фото)

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов поделился мнением о матче 13-го тура между "Лучом" и "Сибирью", который прошел под проливным дождем.

Президент ФНЛ - о ливне во Владивостоке: всего лишь дождь - играли и в худших условиях (фото)


"Решение о начале матча принимает судья вместе с инспектором. Насколько я мог разобрать с экрана телевизора поле было нормальное. Судя по обзору, там были тяжелые условия. Это был форс-мажор – погодный катаклизм, возникший во время игры.

Матч состоялся, результат есть. Никаких жалоб от участников не поступало.

Раньше играли и в более худших условиях, а это был всего лишь дождь", - сказал Ефремов.

СЭ
Сегодня, 13:53
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