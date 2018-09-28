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"Сибирь" определилась с новым главным тренером

Новым главным тренером "Сибири" станет Игорь Чугайнов, сообщает Матч ТВ.

В пятницу 48-летний специалист проведет с новосибирской командой первую тренировку, а в воскресенье выведет ее на игру 14-го тура первенства ФНЛ с "Балтикой".

В прошлом сезоне Чугайнов помогал в дошедшем до финала Кубка России "Авангарде" Хасанби Биджиеву, а ранее возглавлял московское "Торпедо" и "Сокол".

"Сибирь" после 13 туров занимает 19-е место в первенстве ФНЛ, имея в своем активе 10 очков.

Матч ТВ
Теги: Сибирь Чугайнов
Сегодня, 10:28
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