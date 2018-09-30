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Защитник "Томи" назвал судью безбожным человеком, так как тот запретил ему играть с православной нитью

Защитник "Томи" Дмитрий Тихий жестко раскритиковал судью Игоря Низовцева после матча 14-го тура первенства Олимп – ФНЛ с "Лучом" (2:2).

"Никакого пижонства не было, просто во Владивостоке всегда играть тяжело. Но то, что делал судья… Понятно, определенная работа ведется. Все началось еще в подтрибунном помещении. Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили играть с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда ее не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит?! А тут Низовцев сказал: "Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!". Хотя все играют с такими, и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, сам Низовцев ее с меня и срезал. Как такое вообще возможно? Инспектор, узнав об этом, удивился, сказал: да быть такого не может, нить просто надо было заклеить, как обычно делается. Низовцев – безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека!

Вы смотрели игру? Тогда, думаю, все видели. Соперники катятся, нарушают в штрафной – а фолы в нашу сторону…", - цитирует Тихого "Матч ТВ".
Теги: Томь
Сегодня, 13:56
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№8 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
Господи, куда мы катимся?..

не отвлекай Господа нашего от важных дел своими глупыми вопросами, смертный!

Цитата: афанасий
Цитата: Сибирячок
С рождения? За 26 лет толщина руки не изменилась у дрыща?

Чтобы ты понимал! Нить растет вместе с человеком! А у этого человека настолько крепка вера, что он позволил срезать с себя эту нить! Ради какого-то футбольного матча

Тоже хочу такую живорастующую нить!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 14:18) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: Сибирячок
С рождения? За 26 лет толщина руки не изменилась у дрыща?

Чтобы ты понимал! Нить растет вместе с человеком! А у этого человека настолько крепка вера, что он позволил срезать с себя эту нить! Ради какого-то футбольного матча


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Низовцев – безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека!

У судьи уважение к правилам должно быть, если там есть пункт об этом, то изволь соблюдать, в свободное время можно носить различную атрибутику воображаемых существ: православную нить, иудейский шлем, мусульманский пиджак и любую другую.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№5 Написал: Apant1 (Сегодня, 14:11) #
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Не безбожный, а не воцерквлённый, церковь к Богу ( если он есть) никакого отношения не имеет, простые самозванцы, он их не нанимал
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:11) #
  • +3
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Надо носить скрепы под футболкой - тогда не найдут. Или набить иконок во всю спину
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:03) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
С рождения? За 26 лет толщина руки не изменилась у дрыща?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Православная - нить???
Нет, я , конечно, многого не знаю в христианстве, поскольку в этой системе не состою...
Но - нить?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Господи, куда мы катимся?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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