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"Торпедо" оштрафовали на 320 тысяч рублей, "Динамо" - на 70 тысяч

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что "Торпедо" оштрафовано в общей сложности на 320 тысяч рублей за поведение фанатов в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против "Динамо" (0:1). Бело-голубые же заплатят в сумме 70 тысяч.

"Торпедо" за скандирование оскорбительных лозунгов оштрафовано на 30 тысяч рублей, за использование и бросание пиротехники - на 130 тысяч рублей, за поджигание атрибутики "Динамо" на 50 тысяч рублей, за бросание бутылки на поле 10 тысяч на поле, за оскорбления на расовой почве - на 100 тысяч рублей. Причем со стороны клуба никаких возражений не было. Могу отметить, что в последнее время "Торпедо" реально борется с проблемами на трибунах", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Григорьянц Торпедо Динамо
Сегодня, 17:06
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