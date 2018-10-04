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Защитник "Тамбова": хотим остаться на первом месте в ФНЛ до конца турнира

Защитник "Тамбова" Дмитрий Чистяков прокомментировал лидерство своей команды в ФНЛ.

"Сейчас это это очень важно и приятно. Думаю, лидерство в турнире принесет команде больше уверенности.

И как можно дольше хочется оставаться на первом месте. Желательно до конца чемпионата", - цитирует Чистякова Onedivision.
Теги: Тамбов
Сегодня, 10:28
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