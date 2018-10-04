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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Защитник "Тамбова": хотим остаться на первом месте в ФНЛ до конца турнира
Защитник "Тамбова" Дмитрий Чистяков прокомментировал лидерство своей команды в ФНЛ.
"Сейчас это это очень важно и приятно. Думаю, лидерство в турнире принесет команде больше уверенности.
И как можно дольше хочется оставаться на первом месте. Желательно до конца чемпионата", - цитирует Чистякова Onedivision.
"Сейчас это это очень важно и приятно. Думаю, лидерство в турнире принесет команде больше уверенности.
И как можно дольше хочется оставаться на первом месте. Желательно до конца чемпионата", - цитирует Чистякова Onedivision.
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