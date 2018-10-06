Илья Кухарчук: понимали, что играем в сибирском дерби

После матча 15 тура первенства ФНЛ между томской «Томью» и новосибирской «Сибирью», который в народе зовётся сибирским дерби свой комментарий к матчу дал нападающий томской команды Илья Кухарчук.- Очень тяжёлая игра получилась. По крайней мере для нас. Потому, что вдесятером играть с 28 минуты это очень тяжело. По этому, считаю, что результат закономерен. Мы могли и выиграть, и ещё больше пропустить. Так что повторюсь, ничья 1:1 закономерный результат.- Если честно не особо были готовы к такому развитию ситуации. Но понимали, что это сибирское дерби, и оно очень важно как для «Томи», так и для «Сибири». И для болельщиков обеих команд. Поэтому, стартовый натиск соперника сдержали, но в связи с удалением пришлось сильно перестраивать игру. И закончилось всё так, как закончилось.- Про судью что-то конкретного я говорить не буду. Потому, что мне показалось, что после последних матчей с «Тамбовом» и с «Лучом» сегодня было нормальное судейство. Просто на мой взгляд судья не допускал каких-то грубых ошибок.- Первая жёлтая я не видел за что была дана, а вторая за срыв атаки. Это чистой воды предупреждение. Но скажу, что намного раньше жёлтой карточки удостоился 20 номер «Сибири» Антон Полюткин, или ещё пару игроков у соперника, которые вполне их заслуживали. Не скажу, что судейство было сильно предвзятым.- Николай Колинский хорошо подал на ближнюю штангу, Лёша Шумских сыграл головой, и Айдар Лисинков замкнул эту комбинацию на дальней штанге. Получился очень рабочий, заслуженный гол.- Тут несколько факторов. Один из них, это то, что к середине и тем более к концу второго тайма у нас накопилась усталость-всё таки играли мы в меньшинстве, и изменений серьёзных в составе не было. Только поменяли центрального нападающего на центрального защитника. Я думаю, что может быть при такой игре нужно было раньше её освежать. И поэтому наверное, чуть-чуть не дотерпели.С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.