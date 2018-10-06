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Илья Кухарчук: понимали, что играем в сибирском дерби

После матча 15 тура первенства ФНЛ между томской «Томью» и новосибирской «Сибирью», который в народе зовётся сибирским дерби свой комментарий к матчу дал нападающий томской команды Илья Кухарчук.

- Илья твой комментарий к прошедшему матчу.

- Очень тяжёлая игра получилась. По крайней мере для нас. Потому, что вдесятером играть с 28 минуты это очень тяжело. По этому, считаю, что результат закономерен. Мы могли и выиграть, и ещё больше пропустить. Так что повторюсь, ничья 1:1 закономерный результат.

- Были ли готовы к такому бурному началу игры со стороны «Сибири»?

- Если честно не особо были готовы к такому развитию ситуации. Но понимали, что это сибирское дерби, и оно очень важно как для «Томи», так и для «Сибири». И для болельщиков обеих команд. Поэтому, стартовый натиск соперника сдержали, но в связи с удалением пришлось сильно перестраивать игру. И закончилось всё так, как закончилось.

- С первых минут показалось, что судья захотел быть далеко не последней фигурой на поле…

- Про судью что-то конкретного я говорить не буду. Потому, что мне показалось, что после последних матчей с «Тамбовом» и с «Лучом» сегодня было нормальное судейство. Просто на мой взгляд судья не допускал каких-то грубых ошибок.

- Прокомментируй эпизод с удалением.

- Первая жёлтая я не видел за что была дана, а вторая за срыв атаки. Это чистой воды предупреждение. Но скажу, что намного раньше жёлтой карточки удостоился 20 номер «Сибири» Антон Полюткин, или ещё пару игроков у соперника, которые вполне их заслуживали. Не скажу, что судейство было сильно предвзятым.

- Между тем, не смотря на то, что вы остались в меньшинстве «Томь» забила первой. Вспомни, как забивался гол.

- Николай Колинский хорошо подал на ближнюю штангу, Лёша Шумских сыграл головой, и Айдар Лисинков замкнул эту комбинацию на дальней штанге. Получился очень рабочий, заслуженный гол.

- Во втором тайме «Сибирь» уже большими силами пошла вперёд и всё-таки сумела отыграться. Почему всё-таки на твой взгляд не удалось удержать победный счёт?

- Тут несколько факторов. Один из них, это то, что к середине и тем более к концу второго тайма у нас накопилась усталость-всё таки играли мы в меньшинстве, и изменений серьёзных в составе не было. Только поменяли центрального нападающего на центрального защитника. Я думаю, что может быть при такой игре нужно было раньше её освежать. И поэтому наверное, чуть-чуть не дотерпели.

С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
Теги: Томь Сибирь Кухарчук
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