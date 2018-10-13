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ФНЛ. "Луч" обыгрывает "Авангард", "Томь" в концовке матча вырывает победу у "Сочи"

Завершились два матча субботней программы 16-го тура ФНЛ.

В Томске местная "Томь" победила "Сочи" благодаря голу в самом конце матча. С таким же счетом в пользу "Луча" закончился матч против "Авангарда".

Олимп-ФНЛ

16-й тур

Луч – Авангард Курск 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 77 Хлебородов.


Томь – Сочи 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 83 Казаев.
Теги: Луч-Энергия Авангард Томь Сочи
Сегодня, 15:07
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