ФНЛ. "Луч" обыгрывает "Авангард", "Томь" в концовке матча вырывает победу у "Сочи"

Завершились два матча субботней программы 16-го тура ФНЛ.В Томске местная "Томь" победила "Сочи" благодаря голу в самом конце матча. С таким же счетом в пользу "Луча" закончился матч против "Авангарда".1:0 – 77 Хлебородов.1:0 – 83 Казаев.