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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Глушаков - единственный из состава "Спартака" отдал дань памяти жертвам трагедии на игре с "Харлемом" (6)
"Спартак-2" дома уступил "Чертаново"
"Спартак-2" проиграл "Чертаново" в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ (0:2).
ФНЛ
17 тур
"Спартак-2" – "Чертаново" 0:2
Гол: Глущенков, 65, Цыпченко, 87
"Спартак-2": Терешкин, Гапонов, Воропаев, Лихачёв, Миронов, Полубояринов, Бакаев, Пантелеев, Тюнин (Рудковский, 64), Мелкадзе, Руденко
"Чертаново": Радионов, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Глушенков (Тюменцев, 85), Ежов (Колесниченко, 90), Умяров, Горшков, Витюгов (Цыпченко, 81), Зиньковский, Сарвели (Пруцев, 90+2)
Предупреждения: Бакаев, 43, Мелкадзе, 75, Пантелеев, 86, Горшков, 90
ФНЛ
17 тур
"Спартак-2" – "Чертаново" 0:2
Гол: Глущенков, 65, Цыпченко, 87
"Спартак-2": Терешкин, Гапонов, Воропаев, Лихачёв, Миронов, Полубояринов, Бакаев, Пантелеев, Тюнин (Рудковский, 64), Мелкадзе, Руденко
"Чертаново": Радионов, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Глушенков (Тюменцев, 85), Ежов (Колесниченко, 90), Умяров, Горшков, Витюгов (Цыпченко, 81), Зиньковский, Сарвели (Пруцев, 90+2)
Предупреждения: Бакаев, 43, Мелкадзе, 75, Пантелеев, 86, Горшков, 90
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