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"Спартак-2" дома уступил "Чертаново"

"Спартак-2" проиграл "Чертаново" в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ (0:2).

ФНЛ

17 тур

"Спартак-2" – "Чертаново" 0:2

Гол: Глущенков, 65, Цыпченко, 87

"Спартак-2": Терешкин, Гапонов, Воропаев, Лихачёв, Миронов, Полубояринов, Бакаев, Пантелеев, Тюнин (Рудковский, 64), Мелкадзе, Руденко

"Чертаново": Радионов, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Глушенков (Тюменцев, 85), Ежов (Колесниченко, 90), Умяров, Горшков, Витюгов (Цыпченко, 81), Зиньковский, Сарвели (Пруцев, 90+2)

Предупреждения: Бакаев, 43, Мелкадзе, 75, Пантелеев, 86, Горшков, 90
Теги: Спартак-2 Чертаново
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(4)
#2  Vitaly Gostov   (Сегодня, 17:34)
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  •  (3)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 20.10.2018 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 17:19)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
свиночпок)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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