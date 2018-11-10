Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Сибирь" - "Мордовия": команды разошлись нулевой ничьей

В 21-м туре ФНЛ "Сибирь" на своем поле разделила очки с "Мордовией".

Первенство ФНЛ

21-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Мордовия" (Саранск) – 0:0
Теги: Сибирь Мордовия
Сегодня, 15:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.