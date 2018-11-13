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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анонс 22-го тура ФНЛ
В среду пройдет 22-й тур ФНЛ. Rusfootball.info о самых интересных матчах лиги.
Интерес к Барсову
В ФНЛ каждый год меняется лидер в гонке бомбардиров. На этот раз хит-парад штурмует Максим Барсов из «Сочи». 14 мячей за три тура до конца первой части – весомый показатель. На днях появилась информация о том, что к нему проявляют интерес сразу несколько клубов Премьер-лиги. Скорее всего, речь идет о командах из подземелья турнирной таблицы. Пополнить свой лицевой счет до отъезда Барсов уже может в среду. «Ротор» уже прервал свою беспроигрышную серию и не выглядит сейчас непобедимым коллективом, поэтому у «Сочи» есть все шансы забраться в зону стыков перед выездом в Химки.
Газовое дерби
«Оренбург» покинул первый дивизион и оставил лигу без газового дерби с «Зенитом-2», но отголоски нефтяного прошлого по-прежнему сохраняются в Томске. Так, например, Газпром помогает покрывать долги. А газпромовское топливо G-Drive красуется на всех возможных баннерах стадиона «Труд». Для гостей этот матч должен быть вполне легкой прогулкой, если только не наложит отпечаток досадной поражение в Калининграде. У «Зенита-2» же все очень плохо. Команда без усиления зимой обречена охранять последнюю строчку турнирной таблицы.
Две крайности ФНЛ
Самый колоритный матч ФНЛ – это, конечно, «Балтика» против «Луча». В СМИ регулярно упоминают путь в километрах, который проделывают гостевые команды. Но с футболом в таких встречах обычно беда. За последние четыре встречи были три нулевые ничьи. Вряд ли стоит ожидать голевой феерии и сейчас. Команды уже мыслями в отпуске. «Балтика» испытывает игровые проблемы весь сезон, а «Луч» славится своей игрок от обороны. Будет праздник, если будет забит хотя бы один гол.
Матч тура
«Чертаново» неожиданно для всех выбрался из игровой ямы и штампует зрелищные игры вкупе с набранными баллами: в пяти играх было забито 13 мячей и набрано 12 очков. После такого периода московский клуб выбрался в зоны стыковых матчей, сравнявшись с Нижнем Новгородом. А это клуб с финансами, стадионом и серьезными задачами. Другое дело, достаточно ли одного опыта, чтобы справиться с молодой командой, которая поймала кураж. У «Химок» это получилось, но с трудом. Теперь попытка за Нижним.
Последние матчи Чугайнова
«Спартак-2» продолжает серию провальных встреч. В своем нынешнем состоянии – это хороший шанс для «Сибири». В Новосибирске сменили тренера. Дали три месяца Игорю Чугайнову для того, чтобы он наладил дела в коллективе. Но ничего путного из этого не вышло. «Сибирь» в его первых матчах обыграла «Балтику», а затем посыпалась. Трудно представить, что специалисту дадут шанс, если он не сможет в ближайших играх набрать максимум очков. Пока это одна из самых безнадежных команд лиги, хотя имеет хороший кадровый ресурс по меркам лиги.
Остановите Евсеева
Много критики вылилось в адрес Вадима Евсеева и руководство СКА за увольнение Сергея Передни. Хабаровчане долго набирали ход, но в конечном итоге стали побеждать и уже находятся близко к зоне стыков. Во многом это заслуга больше других команд. Все же нынешний чемпионат имеет огромную плотность турнирной таблицы. Если раньше была стабильно пятерка клубов, претендующих на выход в элиту, то сейчас таких больше половины. Для СКА это только в плюс. Там отличный состав. Евсееву наконец-то удалось найти подход к игрокам и теперь успех последних встреч нужно закрепить в Саранске.
Интерес к Барсову
В ФНЛ каждый год меняется лидер в гонке бомбардиров. На этот раз хит-парад штурмует Максим Барсов из «Сочи». 14 мячей за три тура до конца первой части – весомый показатель. На днях появилась информация о том, что к нему проявляют интерес сразу несколько клубов Премьер-лиги. Скорее всего, речь идет о командах из подземелья турнирной таблицы. Пополнить свой лицевой счет до отъезда Барсов уже может в среду. «Ротор» уже прервал свою беспроигрышную серию и не выглядит сейчас непобедимым коллективом, поэтому у «Сочи» есть все шансы забраться в зону стыков перед выездом в Химки.
Газовое дерби
«Оренбург» покинул первый дивизион и оставил лигу без газового дерби с «Зенитом-2», но отголоски нефтяного прошлого по-прежнему сохраняются в Томске. Так, например, Газпром помогает покрывать долги. А газпромовское топливо G-Drive красуется на всех возможных баннерах стадиона «Труд». Для гостей этот матч должен быть вполне легкой прогулкой, если только не наложит отпечаток досадной поражение в Калининграде. У «Зенита-2» же все очень плохо. Команда без усиления зимой обречена охранять последнюю строчку турнирной таблицы.
Две крайности ФНЛ
Самый колоритный матч ФНЛ – это, конечно, «Балтика» против «Луча». В СМИ регулярно упоминают путь в километрах, который проделывают гостевые команды. Но с футболом в таких встречах обычно беда. За последние четыре встречи были три нулевые ничьи. Вряд ли стоит ожидать голевой феерии и сейчас. Команды уже мыслями в отпуске. «Балтика» испытывает игровые проблемы весь сезон, а «Луч» славится своей игрок от обороны. Будет праздник, если будет забит хотя бы один гол.
Матч тура
«Чертаново» неожиданно для всех выбрался из игровой ямы и штампует зрелищные игры вкупе с набранными баллами: в пяти играх было забито 13 мячей и набрано 12 очков. После такого периода московский клуб выбрался в зоны стыковых матчей, сравнявшись с Нижнем Новгородом. А это клуб с финансами, стадионом и серьезными задачами. Другое дело, достаточно ли одного опыта, чтобы справиться с молодой командой, которая поймала кураж. У «Химок» это получилось, но с трудом. Теперь попытка за Нижним.
Последние матчи Чугайнова
«Спартак-2» продолжает серию провальных встреч. В своем нынешнем состоянии – это хороший шанс для «Сибири». В Новосибирске сменили тренера. Дали три месяца Игорю Чугайнову для того, чтобы он наладил дела в коллективе. Но ничего путного из этого не вышло. «Сибирь» в его первых матчах обыграла «Балтику», а затем посыпалась. Трудно представить, что специалисту дадут шанс, если он не сможет в ближайших играх набрать максимум очков. Пока это одна из самых безнадежных команд лиги, хотя имеет хороший кадровый ресурс по меркам лиги.
Остановите Евсеева
Много критики вылилось в адрес Вадима Евсеева и руководство СКА за увольнение Сергея Передни. Хабаровчане долго набирали ход, но в конечном итоге стали побеждать и уже находятся близко к зоне стыков. Во многом это заслуга больше других команд. Все же нынешний чемпионат имеет огромную плотность турнирной таблицы. Если раньше была стабильно пятерка клубов, претендующих на выход в элиту, то сейчас таких больше половины. Для СКА это только в плюс. Там отличный состав. Евсееву наконец-то удалось найти подход к игрокам и теперь успех последних встреч нужно закрепить в Саранске.
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