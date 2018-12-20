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Источник: Алан Касаев и Константин Плиев покинут "Балтику"

По информации "Матч ТВ", полузащитник Алан Касаев и защитник Константин Плиев, правами на которых владеют "Локомотив" и "Ростов", с высокой долей вероятности покинут "Балтику".

Сейчас решается вопрос о досрочном прекращении их арендных договоров. Напомним, что "Балтика", где сменилось руководство, зимой взяла курс на оптимизацию бюджета и сокращения зарплатной ведомости.

Ранее уже были расторгнуты контракты с легионерами — сербом Павле Радуновичем и грузином Никой Дзаламидзе.

32-летний Касаев в текущем первенстве ФНЛ провел 21 матч, забив один мяч и сделав две передачи. 22-летний Плиев в той же 21 игре также отметился двумя результативными пасами.
Теги: Балтика Касаев
Сегодня, 12:24
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