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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владимир Габулов прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака" (2)
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Владимир Габулов прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака"
Министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака".
"Спартак Гогниев - новый главный тренер ФК "Спартак-Владикавказ". Спартак - молодой амбициозный специалист, футболист с большим опытом выступления за разные клубы, лицензированный тренер. Перед нами стоит задача по развитию клуба и футбола в Северной Осетии в целом. Сейчас в жизни команды наступает новый этап, и я верю, что вместе мы сможем поднять клуб и его результаты на качественно новый уровень. Удачи Спартаку и побед нашему клубу!" - написал Габулов в своем инстаграме.
"Спартак Гогниев - новый главный тренер ФК "Спартак-Владикавказ". Спартак - молодой амбициозный специалист, футболист с большим опытом выступления за разные клубы, лицензированный тренер. Перед нами стоит задача по развитию клуба и футбола в Северной Осетии в целом. Сейчас в жизни команды наступает новый этап, и я верю, что вместе мы сможем поднять клуб и его результаты на качественно новый уровень. Удачи Спартаку и побед нашему клубу!" - написал Габулов в своем инстаграме.
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Спартак Гогниев - новый главный тренер ФК «Спартак-Владикавказ». Спартак - молодой амбициозный специалист, футболист с большим опытом выступления за разные клубы, лицензированный тренер. Перед нами стоит задача по развитию клуба и футбола в Северной Осетии в целом. Сейчас в жизни команды наступает новый этап, и я верю, что вместе мы сможем поднять клуб и его результаты на качественно новый уровень. Удачи Спартаку и побед нашему клубу!
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