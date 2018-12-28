Новости партнеров

Владимир Габулов прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака"

Министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака".

"Спартак Гогниев - новый главный тренер ФК "Спартак-Владикавказ". Спартак - молодой амбициозный специалист, футболист с большим опытом выступления за разные клубы, лицензированный тренер. Перед нами стоит задача по развитию клуба и футбола в Северной Осетии в целом. Сейчас в жизни команды наступает новый этап, и я верю, что вместе мы сможем поднять клуб и его результаты на качественно новый уровень. Удачи Спартаку и побед нашему клубу!" - написал Габулов в своем инстаграме.

View this post on Instagram

Спартак Гогниев - новый главный тренер ФК «Спартак-Владикавказ». Спартак - молодой амбициозный специалист, футболист с большим опытом выступления за разные клубы, лицензированный тренер. Перед нами стоит задача по развитию клуба и футбола в Северной Осетии в целом. Сейчас в жизни команды наступает новый этап, и я верю, что вместе мы сможем поднять клуб и его результаты на качественно новый уровень. Удачи Спартаку и побед нашему клубу!

A post shared by Vladimir Gabulov (@vladimir_gabulov) on

Теги: Габулов Гогниев
Сегодня, 21:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:41)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи, Спартак без кавычек!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  АБВГ   (Сегодня, 21:46)
  • 0
  •  (0)

Спартак- тренер Спартака),правда владикавказского.
Но кто знает,может станет хорошим тренером и в дальнейшем станет тренером московского Спартака? Как когда-то легенда Спартака -О.И.Романцев. Ведь он перед тем,как возглавить столичный Спартак,тренировал владикавказский Спартак.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.