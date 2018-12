Владимир Габулов прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака"

View this post on Instagram

Спартак Гогниев - новый главный тренер ФК «Спартак-Владикавказ». Спартак - молодой амбициозный специалист, футболист с большим опытом выступления за разные клубы, лицензированный тренер. Перед нами стоит задача по развитию клуба и футбола в Северной Осетии в целом. Сейчас в жизни команды наступает новый этап, и я верю, что вместе мы сможем поднять клуб и его результаты на качественно новый уровень. Удачи Спартаку и побед нашему клубу!