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Будущее владивостокского "Луча" определит губернатор Приморья

Пресс-служба "Луча" прокомментировала информацию о возможном снятии команды с первенства Олимп-ФНЛ.

"В четверг состоялась встреча губернатора Приморского края Олега Кожемяко с руководством клуба и спонсорами, результат этой встречи будет известен 22 января. Губернатору доложили, что сегодня происходит в клубе, какие имеются долги. Спонсоры рассказали о своей помощи, которая оказывается клубу. Губернатор будет принимать решение, что делать дальше", – говорится в сообщении.

После 24 туров владивостокский клуб занимает в таблице Олимп-ФНЛ 10-е место.
Теги: Луч-Энергия
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