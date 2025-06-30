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"Хочется пожелать ему только удачи". В "Крыльях Советов" высказались о будущем Сергеева

Генеральный директор "Крыльев Советов" Роберт Тер-Абрамян высказался о будущем Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"У него был невероятный сезон. Иван столько вложил сил в успех "Крыльев" в весенней части сезона, показывал высокий уровень самоотдачи в самые турбулентные моменты, что хочется пожелать ему только удачи, здоровья и чтобы развилка, которая у него сейчас есть, была во благо его карьеры и будущего", - цитирует Тер-Абрамяна "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев в летнее трансферное окно перейдет в московское "Динамо" за 300-350 миллионов рублей. Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщал, что форвард уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время будет представлен в качестве игрока бело-голубых.

В сезоне-2024/2025 Иван Сергеев провел за самарский клуб во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 2 результативные передачи.

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