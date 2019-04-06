ПФЛ. "Квант" - "Торпедо": массовая драка фанатов (видео)

Перед матчем 18-го тура ПФЛ (Группа "Центр") "Квант" - "Торпедо" произошла драка с участием футбольных фанатов.Судя по видеозаписи, несколько человек серьезно пострадали в результате инцидента.Матч между "Квантом" и "Торпедо" в эти минуты проходит в Обнинске. Игра началась в 14.00 по московскому времени.