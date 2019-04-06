Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Тамбов
Томь
Сочи
Нижний Новгород
Чертаново
Шинник
Авангард
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Химки
Балтика
Факел
Армавир
Тюмень
Сибирь
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 29 60
2 Томь 29 54
3 Сочи 29 51
4 Нижний Новгород 29 46
5 Чертаново 29 45
6 Шинник 29 45
7 Авангард 28 44
8 СКА-Хабаровск 29 42
9 Краснодар-2 28 41
10 Ротор 29 39
11 Спартак-2 29 38
12 Мордовия 29 38
13 Луч 29 37
14 Химки 29 36
15 Балтика 29 35
16 Факел 29 32
17 Армавир 29 29
18 Тюмень 29 27
19 Сибирь 29 24
20 Зенит-2 29 15
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ПФЛ. "Квант" - "Торпедо": массовая драка фанатов (видео)

Перед матчем 18-го тура ПФЛ (Группа "Центр") "Квант" - "Торпедо" произошла драка с участием футбольных фанатов.

Судя по видеозаписи, несколько человек серьезно пострадали в результате инцидента.



Матч между "Квантом" и "Торпедо" в эти минуты проходит в Обнинске. Игра началась в 14.00 по московскому времени.
Теги: Торпедо
Сегодня, 15:10
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#1  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 15:16)
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...и Обнинск(читается в одно слово)


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Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
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