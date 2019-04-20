Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Тамбов
Томь
Сочи
Авангард
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Ротор
Краснодар-2
Химки
Мордовия
Луч
Спартак-2
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 31 61
2 Томь 31 56
3 Сочи 31 55
4 Авангард 30 50
5 Нижний Новгород 31 49
6 СКА-Хабаровск 31 48
7 Чертаново 31 47
8 Шинник 31 46
9 Ротор 31 45
10 Краснодар-2 31 44
11 Химки 32 42
12 Мордовия 31 39
13 Луч 31 39
14 Спартак-2 31 38
15 Факел 31 36
16 Балтика 31 35
17 Армавир 31 30
18 Сибирь 31 26
19 Тюмень 31 22(-6)
20 Зенит-2 31 19
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Непобедимый "Ротор". Анонс 32-го тура ФНЛ

В субботу пройдет большая часть матчей 32-го тура ФНЛ. Rusfootball.info с анонсом главных встреч.

В субботу пройдет большая часть матчей 32-го тура ФНЛ. Rusfootball.info с анонсом главных встреч.

«Луч» мешает Томску

32-ой тур начался в четверг и пятницу. «Балтика» сыграла вничью с «Сибирью» 1:1, а «Химки» разгромили «Краснодар-2» со счетом 3:0. Основная часть матчей пройдет в субботу. Начинается все в Томске. «Луч» попытается обезопасить себя от внезапного снятия очков в коновцке и помешает «томичам» сохранить вторую строчку, дающую право выйти напрямую в РПЛ. Гостям будет крайне трудно, так как в 2019 году побед нет, как в гостях, так и на выезде.

«Ротор» рвется в стыки

Волгоградский «Ротор» после двух ничейных исходов в начале марта закрепляется в статусе лучшей команды весенней части. В минувшие выходные была одержана важная и убедительная победа над «Нижним Новгородом. Руководство пока отнекивается от стыковых матчей, но по такому заряду на игры догнать соперников будет довольно просто. За четвертую строку развернулась нешуточная борьба, а в такой плотной борьбе очень мало стабильности. А вот у «Ротора» с этим бед нет. Главное в таком ритме – это игры с командами из подвала. Обычно футболисты могут не настроиться и потерять важные баллы. Посмотрим, как будет с «Армавиром».

На багаже Евсеева

После того, как Вадим Евсеев отправился спасать «Уфу» в первых анонсах предполагалось, что у Поддубского может получиться второй раз на финише протащить СКА к стыкам. Пока этот прогноз оправдывается. Хабаровчане выдали серию побед на своем поле, при этом не дали соперникам забить мяч в свои ворота. Теперь местному тренеру нужно подобный трюк провернуть уже в гостях с «Факелом». Воронежцы по-прежнему находятся на грани вылета, хотя 16-ая строчка обычно не гарантирует вылет, в связи с тем, что из зоны «Восток» клубы не спешат выходить в ФНЛ уже несколько лет.

Зенит-2 на грани вылета

В 32-ом туре вполне могут закончиться мучения питерского дубля, если они проиграют «Нижнему Новгороду», а «Балтика» с «Факелом» наберут по три балла в параллельных встречах. Нижний после предыдущего тура потерял четвертое место, так что матч с аутсайдером будет отличной мотивацией вернуть потерянные позиции, иначе ситуации осложнится.

Матч тура

Мартовские матчи заставляли задуматься о перспективах на стыковые игры курского «Авангарда», но две последние победы и матч в запасе вернули болельщикам веру в лучший исход турнира. Именно их клуб проведет центральный матч тура с «Тамбовом». Лидер первенства провел невразумительную игру с «Сочи», проиграв 0:3. Отрыв от Томска по-прежнему солидный, но все может измениться, если вовремя не взяться за голову, как, например, с Курском.

32-й тур ФНЛ



Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Ротор СКА
Сегодня, 00:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Сегодня, 01:00)
  • 0
  •  (0)
online

Хитрый Лис,
А сейчас стадион стоит без дела?в РФПЛ только 4 команды имеют лучшую среднюю посещаемость в этом сезоне...
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 00:35)
  • -1
  •  (1)

В 32-ом туре вполне могут закончиться мучения питерского дубля

...а покуда его трахнут всем Нижним Новгородом joy "В перед, запитер! И в зад, запитер!"


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:31)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Хотелось бы выхода Ротора в премьер-лигу. В Сталинграде любят футбол, и новый стадион не будет стоять без дела.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама