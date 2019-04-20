Непобедимый "Ротор". Анонс 32-го тура ФНЛ

В субботу пройдет большая часть матчей 32-го тура ФНЛ. Rusfootball.info с анонсом главных встреч.

В субботу пройдет большая часть матчей 32-го тура ФНЛ.с анонсом главных встреч.32-ой тур начался в четверг и пятницу. «Балтика» сыграла вничью с «Сибирью» 1:1, а «Химки» разгромили «Краснодар-2» со счетом 3:0. Основная часть матчей пройдет в субботу. Начинается все в Томске. «Луч» попытается обезопасить себя от внезапного снятия очков в коновцке и помешает «томичам» сохранить вторую строчку, дающую право выйти напрямую в РПЛ. Гостям будет крайне трудно, так как в 2019 году побед нет, как в гостях, так и на выезде.Волгоградский «Ротор» после двух ничейных исходов в начале марта закрепляется в статусе лучшей команды весенней части. В минувшие выходные была одержана важная и убедительная победа над «Нижним Новгородом. Руководство пока отнекивается от стыковых матчей, но по такому заряду на игры догнать соперников будет довольно просто. За четвертую строку развернулась нешуточная борьба, а в такой плотной борьбе очень мало стабильности. А вот у «Ротора» с этим бед нет. Главное в таком ритме – это игры с командами из подвала. Обычно футболисты могут не настроиться и потерять важные баллы. Посмотрим, как будет с «Армавиром».После того, как Вадим Евсеев отправился спасать «Уфу» в первых анонсах предполагалось, что у Поддубского может получиться второй раз на финише протащить СКА к стыкам. Пока этот прогноз оправдывается. Хабаровчане выдали серию побед на своем поле, при этом не дали соперникам забить мяч в свои ворота. Теперь местному тренеру нужно подобный трюк провернуть уже в гостях с «Факелом». Воронежцы по-прежнему находятся на грани вылета, хотя 16-ая строчка обычно не гарантирует вылет, в связи с тем, что из зоны «Восток» клубы не спешат выходить в ФНЛ уже несколько лет.В 32-ом туре вполне могут закончиться мучения питерского дубля, если они проиграют «Нижнему Новгороду», а «Балтика» с «Факелом» наберут по три балла в параллельных встречах. Нижний после предыдущего тура потерял четвертое место, так что матч с аутсайдером будет отличной мотивацией вернуть потерянные позиции, иначе ситуации осложнится.Мартовские матчи заставляли задуматься о перспективах на стыковые игры курского «Авангарда», но две последние победы и матч в запасе вернули болельщикам веру в лучший исход турнира. Именно их клуб проведет центральный матч тура с «Тамбовом». Лидер первенства провел невразумительную игру с «Сочи», проиграв 0:3. Отрыв от Томска по-прежнему солидный, но все может измениться, если вовремя не взяться за голову, как, например, с Курском.