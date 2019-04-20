Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|31
|61
|2
|Томь
|31
|56
|3
|Сочи
|31
|55
|4
|Авангард
|30
|50
|5
|Нижний Новгород
|31
|49
|6
|СКА-Хабаровск
|31
|48
|7
|Чертаново
|31
|47
|8
|Шинник
|31
|46
|9
|Ротор
|31
|45
|10
|Краснодар-2
|31
|44
|11
|Химки
|32
|42
|12
|Мордовия
|31
|39
|13
|Луч
|31
|39
|14
|Спартак-2
|31
|38
|15
|Факел
|31
|36
|16
|Балтика
|31
|35
|17
|Армавир
|31
|30
|18
|Сибирь
|31
|26
|19
|Тюмень
|31
|22(-6)
|20
|Зенит-2
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|19
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Непобедимый "Ротор". Анонс 32-го тура ФНЛ
В субботу пройдет большая часть матчей 32-го тура ФНЛ. Rusfootball.info с анонсом главных встреч.
«Луч» мешает Томску
32-ой тур начался в четверг и пятницу. «Балтика» сыграла вничью с «Сибирью» 1:1, а «Химки» разгромили «Краснодар-2» со счетом 3:0. Основная часть матчей пройдет в субботу. Начинается все в Томске. «Луч» попытается обезопасить себя от внезапного снятия очков в коновцке и помешает «томичам» сохранить вторую строчку, дающую право выйти напрямую в РПЛ. Гостям будет крайне трудно, так как в 2019 году побед нет, как в гостях, так и на выезде.
«Ротор» рвется в стыки
Волгоградский «Ротор» после двух ничейных исходов в начале марта закрепляется в статусе лучшей команды весенней части. В минувшие выходные была одержана важная и убедительная победа над «Нижним Новгородом. Руководство пока отнекивается от стыковых матчей, но по такому заряду на игры догнать соперников будет довольно просто. За четвертую строку развернулась нешуточная борьба, а в такой плотной борьбе очень мало стабильности. А вот у «Ротора» с этим бед нет. Главное в таком ритме – это игры с командами из подвала. Обычно футболисты могут не настроиться и потерять важные баллы. Посмотрим, как будет с «Армавиром».
На багаже Евсеева
После того, как Вадим Евсеев отправился спасать «Уфу» в первых анонсах предполагалось, что у Поддубского может получиться второй раз на финише протащить СКА к стыкам. Пока этот прогноз оправдывается. Хабаровчане выдали серию побед на своем поле, при этом не дали соперникам забить мяч в свои ворота. Теперь местному тренеру нужно подобный трюк провернуть уже в гостях с «Факелом». Воронежцы по-прежнему находятся на грани вылета, хотя 16-ая строчка обычно не гарантирует вылет, в связи с тем, что из зоны «Восток» клубы не спешат выходить в ФНЛ уже несколько лет.
Зенит-2 на грани вылета
В 32-ом туре вполне могут закончиться мучения питерского дубля, если они проиграют «Нижнему Новгороду», а «Балтика» с «Факелом» наберут по три балла в параллельных встречах. Нижний после предыдущего тура потерял четвертое место, так что матч с аутсайдером будет отличной мотивацией вернуть потерянные позиции, иначе ситуации осложнится.
Матч тура
Мартовские матчи заставляли задуматься о перспективах на стыковые игры курского «Авангарда», но две последние победы и матч в запасе вернули болельщикам веру в лучший исход турнира. Именно их клуб проведет центральный матч тура с «Тамбовом». Лидер первенства провел невразумительную игру с «Сочи», проиграв 0:3. Отрыв от Томска по-прежнему солидный, но все может измениться, если вовремя не взяться за голову, как, например, с Курском.
32-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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