Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|35
|67
|2
|Тамбов
|34
|66
|3
|Томь
|35
|60
|4
|Нижний Новгород
|34
|56
|5
|СКА-Хабаровск
|35
|55
|6
|Шинник
|35
|53
|7
|Авангард
|34
|52
|8
|Чертаново
|34
|51
|9
|Химки
|35
|47
|10
|Ротор
|34
|47
|11
|Спартак-2
|34
|45
|12
|Краснодар-2
|33
|45
|13
|Мордовия
|34
|41
|14
|Луч
|35
|41
|15
|Факел
|34
|38
|16
|Балтика
|34
|38
|17
|Армавир
|34
|37
|18
|Сибирь
|35
|30
|19
|Тюмень
|35
|24(-6)
|20
|Зенит-2
|35
|22
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"Сочи" обыграл "Сибирь" и поднялся на первое место в ФНЛ
В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги "Сочи" в гостях одержал победу над "Сибирью" (1:0).
ФНЛ. 35-й тур
Сибирь — Сочи — 0:1 (0:1)
Гол: Песегов, 7 (0:1, с пенальти).
ФНЛ. 35-й тур
Сибирь — Сочи — 0:1 (0:1)
Гол: Песегов, 7 (0:1, с пенальти).
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