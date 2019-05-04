Россия ФНЛ 2018/19 
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Сочи
Тамбов
Томь
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Шинник
Авангард
Чертаново
Химки
Ротор
Спартак-2
Краснодар-2
Мордовия
Луч
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 35 67
2 Тамбов 34 66
3 Томь 35 60
4 Нижний Новгород 34 56
5 СКА-Хабаровск 35 55
6 Шинник 35 53
7 Авангард 34 52
8 Чертаново 34 51
9 Химки 35 47
10 Ротор 34 47
11 Спартак-2 34 45
12 Краснодар-2 33 45
13 Мордовия 34 41
14 Луч 35 41
15 Факел 34 38
16 Балтика 34 38
17 Армавир 34 37
18 Сибирь 35 30
19 Тюмень 35 24(-6)
20 Зенит-2 35 22
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"Сочи" обыграл "Сибирь" и поднялся на первое место в ФНЛ

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги "Сочи" в гостях одержал победу над "Сибирью" (1:0).

ФНЛ. 35-й тур

Сибирь — Сочи — 0:1 (0:1)

Гол: Песегов, 7 (0:1, с пенальти).
Теги: Сибирь Сочи
Сегодня, 15:21
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#2  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 16:25)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ты про томск или тамбов?


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 16:06)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Дело идет к тому, что еще один стадион "красота" будет в расположении команд ПЛ России.ЧМ по футболу в России самый лучший из проектов в истории спорта в России...Город будет жить футболом. Тьфу, тьфу не сглазить)
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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