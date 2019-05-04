"Сочи" обыграл "Сибирь" и поднялся на первое место в ФНЛ

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги "Сочи" в гостях одержал победу над "Сибирью" (1:0).Песегов, 7 (0:1, с пенальти).