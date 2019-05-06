Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|35
|67
|2
|Тамбов
|35
|67
|3
|Томь
|35
|60
|4
|Нижний Новгород
|35
|56
|5
|СКА-Хабаровск
|35
|55
|6
|Чертаново
|35
|54
|7
|Шинник
|35
|53
|8
|Авангард
|34
|52
|9
|Краснодар-2
|34
|48
|10
|Химки
|35
|47
|11
|Ротор
|35
|47
|12
|Спартак-2
|35
|45
|13
|Мордовия
|35
|44
|14
|Луч
|35
|41
|15
|Армавир
|35
|40
|16
|Факел
|35
|39
|17
|Балтика
|35
|38
|18
|Сибирь
|35
|30
|19
|Тюмень
|35
|24(-6)
|20
|Зенит-2
|35
|22
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Колыванов может покинуть пост главного тренера "Торпедо"
"Торпедо" может отправить в отставку Игоря Колыванова с поста главного тренера.
51-летний Колыванов возглавил московский клуб 1 июня 2017 года. После 22 туров "Торпедо", набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Второго дивизиона в зоне "Центр". С 1 по 21 тур команда шла без поражений, но в 22-м — впервые проиграла в сезоне в матче с "Динамо-Брянск" (0:3).
"Чемпионат.сом"
51-летний Колыванов возглавил московский клуб 1 июня 2017 года. После 22 туров "Торпедо", набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Второго дивизиона в зоне "Центр". С 1 по 21 тур команда шла без поражений, но в 22-м — впервые проиграла в сезоне в матче с "Динамо-Брянск" (0:3).
"Чемпионат.сом"
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