Колыванов может покинуть пост главного тренера "Торпедо"

"Торпедо" может отправить в отставку Игоря Колыванова с поста главного тренера.51-летний Колыванов возглавил московский клуб 1 июня 2017 года. После 22 туров "Торпедо", набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Второго дивизиона в зоне "Центр". С 1 по 21 тур команда шла без поражений, но в 22-м — впервые проиграла в сезоне в матче с "Динамо-Брянск" (0:3).