Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|35
|67
|2
|Тамбов
|35
|67
|3
|Томь
|35
|60
|4
|Нижний Новгород
|35
|56
|5
|СКА-Хабаровск
|35
|55
|6
|Чертаново
|35
|54
|7
|Шинник
|35
|53
|8
|Авангард
|34
|52
|9
|Краснодар-2
|34
|48
|10
|Химки
|35
|47
|11
|Ротор
|35
|47
|12
|Спартак-2
|36
|45
|13
|Мордовия
|35
|44
|14
|Луч
|36
|44
|15
|Армавир
|35
|40
|16
|Факел
|35
|39
|17
|Балтика
|35
|38
|18
|Сибирь
|35
|30
|19
|Тюмень
|35
|24(-6)
|20
|Зенит-2
|35
|22
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
03:08
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
00:59
Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно (3)
Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно (3)
Вчера, 23:43
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Вчера, 23:14
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (3)
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (3)
Вчера, 22:43
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (11)
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (11)
"Спартак-2" проиграл "Лучу" во Владивостоке
В матче 36-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ "Луч" обыграл на своем поле "Спартак-2" со счетом 2:0.
ФНЛ
36 тур
"Луч" – "Спартак-2" 2:0
Голы: Гордиенко, 53, Визнович, 74
"Луч": Котляров, Марущак, Степанец, Насадюк, Дзахов (Часовских, 81), Пономаренко, Кротов, Павленко, Визнович (Царикаев, 76), Гордиенко (Калугин, 86), Хлебородов (Васильев, 90)
"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Маслов, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Бакаев (Маркитесов, 66), Рудковский (Володкин, 88), Фольмер (Васильев, 78), Руденко, Нимели (Актисов, 88)
Предупреждения: Дзахов, 11, Нимели, 35, Кротов, 42, Визнович, 62, Пономаренко, 72, Воропаев, 78, Маслов, 86, Царикаев, 89, Бакалюк, 90+1
ФНЛ
36 тур
"Луч" – "Спартак-2" 2:0
Голы: Гордиенко, 53, Визнович, 74
"Луч": Котляров, Марущак, Степанец, Насадюк, Дзахов (Часовских, 81), Пономаренко, Кротов, Павленко, Визнович (Царикаев, 76), Гордиенко (Калугин, 86), Хлебородов (Васильев, 90)
"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Маслов, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Бакаев (Маркитесов, 66), Рудковский (Володкин, 88), Фольмер (Васильев, 78), Руденко, Нимели (Актисов, 88)
Предупреждения: Дзахов, 11, Нимели, 35, Кротов, 42, Визнович, 62, Пономаренко, 72, Воропаев, 78, Маслов, 86, Царикаев, 89, Бакалюк, 90+1
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.