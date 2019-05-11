"Спартак-2" проиграл "Лучу" во Владивостоке

В матче 36-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ "Луч" обыграл на своем поле "Спартак-2" со счетом 2:0.ФНЛ36 тур: Гордиенко, 53, Визнович, 74"Луч": Котляров, Марущак, Степанец, Насадюк, Дзахов (Часовских, 81), Пономаренко, Кротов, Павленко, Визнович (Царикаев, 76), Гордиенко (Калугин, 86), Хлебородов (Васильев, 90)"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Маслов, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Бакаев (Маркитесов, 66), Рудковский (Володкин, 88), Фольмер (Васильев, 78), Руденко, Нимели (Актисов, 88)Предупреждения: Дзахов, 11, Нимели, 35, Кротов, 42, Визнович, 62, Пономаренко, 72, Воропаев, 78, Маслов, 86, Царикаев, 89, Бакалюк, 90+1