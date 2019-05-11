Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Сочи
Тамбов
Томь
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Авангард
Краснодар-2
Химки
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Армавир
Факел
Балтика
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 35 67
2 Тамбов 35 67
3 Томь 35 60
4 Нижний Новгород 35 56
5 СКА-Хабаровск 35 55
6 Чертаново 35 54
7 Шинник 35 53
8 Авангард 34 52
9 Краснодар-2 34 48
10 Химки 35 47
11 Ротор 35 47
12 Спартак-2 36 45
13 Мордовия 35 44
14 Луч 36 44
15 Армавир 35 40
16 Факел 35 39
17 Балтика 35 38
18 Сибирь 35 30
19 Тюмень 35 24(-6)
20 Зенит-2 35 22
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Спартак-2" проиграл "Лучу" во Владивостоке

В матче 36-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ "Луч" обыграл на своем поле "Спартак-2" со счетом 2:0.

ФНЛ

36 тур

"Луч" – "Спартак-2" 2:0

Голы: Гордиенко, 53, Визнович, 74

"Луч": Котляров, Марущак, Степанец, Насадюк, Дзахов (Часовских, 81), Пономаренко, Кротов, Павленко, Визнович (Царикаев, 76), Гордиенко (Калугин, 86), Хлебородов (Васильев, 90)

"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Маслов, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Бакаев (Маркитесов, 66), Рудковский (Володкин, 88), Фольмер (Васильев, 78), Руденко, Нимели (Актисов, 88)

Предупреждения: Дзахов, 11, Нимели, 35, Кротов, 42, Визнович, 62, Пономаренко, 72, Воропаев, 78, Маслов, 86, Царикаев, 89, Бакалюк, 90+1
Теги: Спартак-2 Луч
Сегодня, 12:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  xXx   (Сегодня, 13:11)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
прекрасно laughing на 12 месте спартачок
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама