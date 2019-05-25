"Томь" и "Нижний Новгород" вышли в переходные матчи

"Томь" сыграла вничью с "Факелом" (0:0) в матче 38-го тура Олимп-ФНЛ.ФНЛ38 тур"Факел": Лантратов, Осипенко, Божин, Цвейба, Бабенков, Дутов (Черный, 68), Афанасьев (Кагермазов, 71), Молодцов, Макарчук (Джабраилов, 71), Олейников, Бирюков"Томь": Мелихов, Мануйлов, Эдиев, Запрягаев, Шумских, Сасин (Андреев, 73), Ставпец (Кудряшов, 56), Калинский, Андреев, Тлупов (Макурин, 75), Гасилин (Крапухин, 80)Предупреждения: Макарчук, 6, Бабенков, 15, Цвейба, 63, Кудряшов, 74, Шумских, 83Удаления: Бабенков, 58Также в переходных играх сыграет "Нижний Новгород", который в 38-м туре обыграл "Мордовию" (3:1).ФНЛ38 турГолышев, 12, Палиенко, 42, Салугин, 55 - Киреев, 66"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Хайруллов, Морозов (Симанов, 62), Палиенко, Сапета, Фомин, Носов (Скворцов, 82), Голышев, Салугин (Делькин, 72), Сергеев (Сысуев, 56)"Мордовия": Кобзев, Ятченко (Деревягин, 46), Лебедев, Климов, Соболев (Навлетов, 46), Дворецков, Киреев, Орлов (Ермаков, 62), Поярков, Петров, Адаев