Главный тренер "Луча" Рустем Хузин прокомментировал победу над "Мордовией" в 12-м туре ФНЛ.
"Получился сложный матч. Я поблагодарил ребят за победу. Совершенно два разных тайма получилось. Пропустили, пока входили в игру. Во втором тайме вышли и сыграли. Нет отговорок, что перелеты. Рад победе. Но в игре нужно прибавлять. После удаления нам пришлось перестраиваться, а хозяева больше владели инициативой", - цитирует Хузина официальный сайт ФНЛ.
Главный тренер "Луча": рад победе. Но в игре нужно прибавлять
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