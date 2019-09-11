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Денис Макаров и Адлан Кацаев – лучшие футболисты августа ФНЛ

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров стал лучшим футболистом Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 в августе по версии Футбольной Национальной Лиги.
Фото: официальный сайт ФНЛ
В шести турах последнего летнего месяца 21-летний хавбек забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу и замахнулся на рекорд ФНЛ и Первого дивизиона, забивая в семи турах первенства подряд. В том числе и со своей половины поля, как еще в июльском матче с «Армавиром». Рекорд (9 туров подряд с голами) в итоге устоял.

На втором месте с минимальным отставанием нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, на счету которого также 5 голов и 1 результативная передача. Всего же в 12-ти турах на счету 20-летнего спартаковца 7 голов – лишь на один меньше, чем за весь прошлый сезон.

Третье место отдано голкиперу столичного «Торпедо» Алексею Кеняйкину. Черно-белые в августе одержали 6 побед в 6 матчах. В трех из них Кеняйкин отстоял на ноль.

Лучшим футболистом августа по версии болельщиков стал полузащитник «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев, за которого на официальном сайте лиги проголосовали 38,7%. Второе место у Ильи Мазурова из «Факела» - 25,1% голосов. Третье осталось за Мухаммадом Султоновым из «Ротора» - 14,9%.


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Теги: ФНЛ Макаров Нефтехимик Руденко Спартак-2 Торпедо СКА-Хабаровск Факел Ротор
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