Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев прокомментировал победу над "Факелом" (1:0) в 17-м туре ФНЛ.
"Мы знали, что будет очень сложный матч. Сегодня мы проявили характер и волю к победе. Коллектив сражался. В этой игре этого хватило, а в других может не хватить. Играли не очень хорошо. Будем разбираться. Удовлетворение только результатом. Есть усталость от частых матчей. После зимы будет видно, на что мы наиграли. Плотность в таблице очень большая. Расслабляться нельзя. Пока остается концентрация. Будем стараться играть на максимуме", - цитирует тренера официальный сайт ФНЛ.
Главный тренер "Нефтехимика": проявили характер и волю к победе
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