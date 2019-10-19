Главный тренер "Чертаново" Игорь Осинькин прокомментировал победу над "Торпедо" (1:0) в 18-м туре ФНЛ.
"Наверное, скорости, на которых прошла эта игра – одни из максимально возможных для уровня ФНЛ. Конечно, первые 25-30 минут матч с обеих сторон смотрелся чуть интереснее, потому что потом командам пришлось упростить игру с учетом состояния поля. Было выдернуто много дерна, опасно было катить мяч. Соперники чувствовали, насколько велика цена ошибки, поэтому во втором тайме стало больше обыгрышей и единоборств. Мы для себя в каждой игре стараемся ставить отметки, потому что нам нужно прогрессировать, и эта встреча была для нас одной из показательных. Мы довольны, что выдержали борьбу, которую нам предложила команда, которая в силовом компоненте является одной из лучших в ФНЛ. Хочу отметить, что в тактическом плане было много интересных вещей: "Торпедо" играет не так, как другие команды, а по чистой схеме 3-4-3 с высокими фланговыми футболистами. Мы с такой схемой практически не сталкиваемся, но, считаю, сегодня сыграли против нее качественно. Мы готовились действовать по ней, и после матча я поблагодарил ребят, потому что нам нужно развиваться в умении действовать по разным построениям. Эта встреча для нас прошла с положительной точки зрения, была равная игра, но во втором тайме", - цитирует Осинькина официальный сайт ФНЛ.
Осинькин: "Торпедо" играет не так, как другие команды
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