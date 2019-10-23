Главный тренер "Факела" Владимир Бесчастных прокомментировал итог матча 19-го тура первенства ФНЛ со "Спартаком-2" (2:7).
"Что могу сказать по итогам сегодняшнего матча? Табло уже все сказало, что там говорить?..
Если бы мог что-то поменять, то видоизменил бы состав. Второй тайм был более содержательный — не знаю, может, это "Спартак-2" остановился. Были хорошие подходы, голевые моменты, которые мы не использовали. Но они были — и это добавляет оптимизма.
У нас выбыли игроки основного состава, которые играют на ведущих позициях. У нас очень много травмированных, было недомогание у ребят из обороны. С такой защитой мы вообще впервые вышли. Пока разбирались, плюс ошибки…", - цитирует Бесчастных Sport24.
Бесчастных: поражение от "Спартака-2"? Табло уже все сказало, что там говорить?
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