Поддубский: вдвойне приятно, что крупная победа, и что сыграли на ноль

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский прокомментировал победу над "Спартаком-2" (3:0).- Вдвойне приятно, что крупная победа, и что сыграли на ноль. Сегодня ребята показали агрессию. Задача была сыграть со "Спартаком" очень плотно. Знаем, что они играют в мелкий пас, поэтому было нужно, чтобы соперники всё время чувствовали наше дыхание. У своих ворот практически ничего не дали им создать.- Ребятам – спасибо. Молодцы. Только не надо на этом останавливаться, у нас впереди сложные игры. Конкретно с "Торпедо". Задача - сохранить такой же настрой.