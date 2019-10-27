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Поддубский: вдвойне приятно, что крупная победа, и что сыграли на ноль

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский прокомментировал победу над "Спартаком-2" (3:0).

- Вдвойне приятно, что крупная победа, и что сыграли на ноль. Сегодня ребята показали агрессию. Задача была сыграть со "Спартаком" очень плотно. Знаем, что они играют в мелкий пас, поэтому было нужно, чтобы соперники всё время чувствовали наше дыхание. У своих ворот практически ничего не дали им создать.

- Сегодня на поле появились игроки, которые долго отсутствовали по причине травм. Ребята приходят в форму? Никифоров, Кацаев, Квеквескири – все внесли свою лепту в победу.

- Ребятам – спасибо. Молодцы. Только не надо на этом останавливаться, у нас впереди сложные игры. Конкретно с "Торпедо". Задача - сохранить такой же настрой.

ФНЛ


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Теги: Поддубский СКА-Хабаровск Спартак-2
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