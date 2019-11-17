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Талалаев: Вилков находился в потрясении после своего отстранения

Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова в матче 24-го тура ФНЛ с "Чертаново" (3:1).

"Выиграли очень важный матч. После "Ротора" я говорил, что мы можем не реализовывать моменты, но в том, что у нас хватает характера, воли, желания – в этом можно не сомневаться. Ни соперники, ни болельщики других клубов, которые пытаются лезть в нашу жизнь. Чем больше давление на нас оказывается, тем мы лучше. Наш тренерский штаб привык к этому ещё со времён работы в "Кубани" с Юрием Красножаном. Есть хейтеры, которые стараются разделить команду. Напомню, что «Химки» больше всех забили и меньше всех пропустили. С этим нужно считаться. То, как я веду себя или игроки, никого не должно касаться.

Доволен ли работой Вилкова? Давать пищу для обсуждений моего высказывания по поводу судейства — неблагодарное дело. Понятно, что Вилков находился в потрясении после своего отстранения и необходимо время, чтобы снова войти в игру. В квалификации Вилкова сомневаться не стоит, есть только вопрос, готов он или нет к определённому матчу. На мой взгляд, кроме момента с травмой Лантратова, больше спорных эпизодов не было. Этот арбитр позволил одинаковый уровень ведения единоборств для обеих команд. Здесь было понятно, за что даются карточки. Не главный тренер должен оценивать работу судей, но я своих футболистов не оставлю без защиты, как бы это ни отразилось на моей дальнейшей карьере или репутации. Когда вижу предвзятость, я скажу об этом. Меня так воспитали", - цитирует Талалаева "Чемпионат.сом".


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Теги: Талалаев Вилков Чертаново Химки
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