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"Балтика" погасила 19 млн рублей долга по аренде стадиона "Калининград"

Руководство футбольного клуба "Балтика" погасило долг по аренде стадиона "Калининград" в размере 19,2 млн рублей перед управляющей компанией "Спорт-Инжиниринг". Об этом рассказал представитель "Спорт-Ина" Александр Богомолов.

"Иск отозван в связи с погашением долга", — цитирует Богомолова "РБ".

В связи с этим "Спорт-Инжиниринг" отозвал исковое заявление к клубу. Данная компания занимается управлением семи стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу-2018: в Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре и Нижнем Новгороде.


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Теги: Балтика
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