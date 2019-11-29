Юрий Уткульбаев – лучший тренер в ноябре по версии Футбольной Национальной Лиги.
Ведомый им "Нефтехимик" завершил осень четырьмя победами в пяти турах, две из которых в гостях. Очки нижнекамцы поделили только с "Авангардом". Итог уверенной поступи – команда закрепилась на пятом месте, нарастив отрыв от ближайшего преследователя до 6 очков, тогда как до четвертого – всего 2 балла.
В голосовании болельщиков выиграл главный тренер "Ротора". Наставник волгоградцев Игорь Меньщиков набрал 57,5% на сайте лиги. Волжане в ноябре также одержали четыре победы, обойдясь при этом без поражений, и в концовке вышли на первое место.
Второе место досталось Юрию Уткульбаеву, за которого проголосовало 18,9%.
На третьем – главный тренер "Чертаново" Игорь Осинькин (10,5%).
Уткульбаев и Меньщиков – лучшие тренеры ноября в ФНЛ
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