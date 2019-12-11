Лидер первенства Футбольной национальной лиги текущего сезона "Ротор" объявил об уходе Игоря Меньщикова с поста главного тренера. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
"Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в Премьер-лиге. Только "Ротор", только победа!" — заявил Меньщиков.
"Ротор" благодарит Игоря Анатольевича за проделанную работу и желает успехов на тренерском поприще", — говорится в заявлении волгоградского клуба.
Меньщиков являлся главным тренером "Ротора" с января 2019 года. После 25 туров команда занимает первое место в таблице ФНЛ.
Лидирующий в ФНЛ "Ротор" расстался с главным тренером
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